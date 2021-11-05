Eski AKP milletvekili Metiner: Kılıçdaroğlu’nun hiç vakit kaybetmeden önerilerini milletle paylaşması farz oldu

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yozgat’taki “Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler” sözlerini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun tezkereye ‘hayır’ dedikleri için gelen tepkileri savuşturmak adına bu açıklamayı yaptığını ifade eden Metiner, “Yozgatlılar işbu cümleyi duyduklarında alkış tutmuşlar mıdır bilmiyorum. Ama ben bu bahiste Kemal Bey’in Kandil’i nasıl yerle bir edeceğini öğrenmeyi daha çok önemseyen biriyim. Öyle ya bugüne kadar hiç kimsenin yapamadığını Kemal Bey bir çırpıda yapabileceğini söylüyorsa demek ki bunun yol ve yordamını biliyor! Kılıçdaroğlu’nun hiç vakit kaybetmeden önerilerini milletle paylaşması farz oldu artık. Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler bu konuda Kemal Bey’in üstüne gitmelidirler. Zira bu konu öylesine geçiştirilecek bir konu değildir” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun kafasında Kandil’i bitirecek bir çözüm formülü olduğuna inanmadığını belirten Metiner, CHP Liderine “Kandil’i yerle bir etmek için sınır ötesine asker göndermek ve askeri harekât yapmak için tezkere sunmanız gerekmeyecek mi? Tezkereyi Meclis’in onayından geçirmeden Kandil’in beynine ve uzantılarına yönelik sınır ötesi askeri operasyonlar için bizim bilmediğimiz başkaca bir formülünüz mü var?” sorularını yöneltti.

Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorununu biz çözeriz” sözlerini hatırlatan Metiner, “Nasıl çözeceksiniz diye defalarca sormamıza rağmen hiç bir cevap vermemişti” dedi.

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