Eski AKP milletvekili Metiner: Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğunu duyurmuş oldu

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısıyla ilgili “Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğunu duyurmuş oldu” dedi.

Metiner’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kemal Bey belli ki bir yolculuğa çıkıyor. Siyaset yapanlar bilirler bu yolun da yolculuğun da anlamını. O yüzden hiçbir niyet sorgulaması yapmadan diyeceğim şu ki: Bu yol Cumhurbaşkanlığı yoludur. Kemal Bey’in başlattığı yolculuk Cumhurbaşkanlığı’na giden bir yolculuktur. Yani kendi tarzınca Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğunu duyurmuş oldu.

Hakkı mıdır? Hakkıdır elbet.

Şimdi bu yolun taşlarının döşenmesi gerekiyor. Kendi şahsına ve partisine yönelik muhtelif kesimlerin tepkilerini bertaraf etmesi şart. Bu kesimlerin kimler olduğu aşikâr: AK Parti’nin büyük ölçekte sosyolojisini oluşturan dindar-muhafazakârlar, HDP’li Kürtler, MHP sosyolojisinin üzerinde oturduğu milliyetçiler…

Kemal Bey’in ‘helalleşme’ bahsinde dedikleri tam da bu tasnifimizi doğrular niteliktedir. İkinci kesime yönelik sözleriyle aslında HDP’nin işini kolaylaştırmaya çalıştığı söylenebilir. Zira HDP’ye oy veren Kürtlerin önemli bir kısma CHP söz konusu olduğunda hâlâ derin bir kuşku ve karşıtlık içinde bulunuyorlar. HDP’nin Kılıçdaroğlu’na yönelik desteğini bu vesileyle HDP lehine bir söylem geliştirerek sağlamlaştırmak istiyor. ‘Kürt sorununu biz çözeriz!’ söylemi de bunun altlığını oluşturmak içindi zaten.”

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