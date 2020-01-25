Eski AKP milletvekili Metiner: İçimizdekilerin arkadan sapladığı hançer ölümden beter

Eski AKP milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, bugünkü köşesinde, “FETÖ ve PKK ile mücadele ederken içlerinden birilerinin hançerinin sırtına gömüldüğünü” söyledi.

Geçen günlerde Eski AKP milletvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Metiner arasında ‘Pensilvanya’ tartışması yaşanmıştı. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner’in 1 Ekim 2019’da Kent Türk Televizyonu’ndaki “Amerika’da Pensilvanya Türkiye için ne ifade ediyorsa Kayseri de bu manada Türkiye’nin Pensilvanyasıdır” sözlerini yeniden gündeme getiren eski AKP milletvekili Mustafa Elitaş, “Kayseri’yi Pensilvanya gibi gösteren Mehmet Metiner haddini aşmıştır. İki tane bozuntu adam var onlardan bilgi alıyor. Her devirde fitne sokmaya çalışan iftira eden adamlarla sen düşüp kalkamazsın. Kayseri’ye çamur atmak senin haddine değil” demişti.

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Metiner, bugün yazdığı köşe yazısında bazı sitemlerini dile getirdi. Metiner’in, "FETÖ'nün nesi oluyorsunuz?" başlığıyla (25 Ocak 2020) yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Biz PKK ve FETÖ ile amansız mücadele ederken...

Reis’e ihanet edenlere karşı göğsümüzü siper ederken...

Bu yüzden hepsinin düşmanlık duyduğu biri haline gelirken...

Ne yazık ki içimizden birilerinin hançeri sırtımıza gömülüyor...

Düşmanın güllelerinden yana pervamız yok...

Lakin içimizdekilerin arkadan sapladığı hançer ölümden beter...

Başkalarının hançerini sırtımıza saplayanlar içimizden olunca Hallac-ı Mansur’un lafı kifayetsiz kalıyor...

Ya sabır...