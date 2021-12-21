Eski AKP milletvekili Metiner: Fikri olmayanın siyaseti, hakaret ve küfürledir

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, isim vermeden siyasetçilerin kullandığı dili eleştirdiği bugünkü yazısında “Fikri olmayanın siyaseti, hakaret ve küfürledir. Bir siyasetçi hakaret ve küfrü siyasetinin merkezine yerleştirmişse bilesiniz ki onun bu ülkenin sorunlarının çözümüne dair fikri yoktur” görüşünü dile getirdi.

“Fikrine güvenen birinin dilinden hakaret ve küfür sadır olmaz” diyen Metiner, “Siyasetin dilinin giderek haramileşmesi, siyaset haramilerinin giderek çoğalması anlamına geliyor. Tek tek örneklendirmemize gerek yok. Kimin ne söylediği herkesin malumu. Hakaret ve küfürleri sahiplerine iade ederken dahi utananlar ile ağza alınmayacak hakaret ve küfürleri boca ederken utanmayanların farkını görmek lazım” dedi.

“Siyasetin dilinin nasıl temiz olması gerektiğini göstermek bize düşer” diyen Metiner, şöyle devam etti: “O birileri bizi kendilerine benzettiği zaman, işte o zaman temelli kaybederiz. İşimiz şahıslarla değil, fikirlerledir. Bir yanlış, bir başka yanlışla düzeltilmez. Önemli olan, her daim en ağır saldırılar karşısında bile ahlaki ve edebi üstünlüğü koruyarak karşılık vermeyi bilmektir. Değilse ötekinden bir farkımız kalmaz bizim. Zaten o birilerinin istediği de bu. Bizi çekmek istedikleri tuzak da bu.”

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