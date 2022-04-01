Eski AKP milletvekili Metiner: Dünya liderini sadece bir partinin liderine dönüştürmemek lazım…

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "Lider sıkıntısı çekilen bir dönemde bir yıldız gibi parlayan Erdoğan liderliğinin basit ve dar particilik parantezinin içine hapsedilmemesidir" görüşünü savundu.

Metiner yazısında, "Son zamanlarda Başkan Erdoğan’ın dış politika hamleleri millet tarafından takdirle izleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda sergilediği tutum ise diplomasi tarihinde bir dönüm noktası niteliğinde. Ekonomide yaşanan sorunlara rağmen Başkan Erdoğan’ın milletin gönlüne taht kuran bu hamleleri iç siyasete taşınabilirse Türkiye’nin içine yönelik malum güç odaklarının da oyunu bozulabilir." düşüncesini dile getirdi.

Metiner şu ifadeleri kullandı:

"Demek istediğim şu: Lider sıkıntısı çekilen bir dönemde bir yıldız gibi parlayan Erdoğan liderliğinin basit ve dar particilik parantezinin içine hapsedilmemesidir. Bu Erdoğan liderliğine yapılabilecek bir kötülük olduğu gibi liderliğini yaptığı AK Parti siyasetine de büyük zarar verir. Hadi daha açık diyeyim: Erdoğan liderliğinin büyüklüğünü dar bir AK Parti çerçevesinin içine hapsetmek Erdoğan’la birlikte AK Parti’yi de siyaseten küçültür. O yüzden AK Parti’nin Erdoğan liderliğinin büyüklüğüyle orantılı daha kuşatıcı ve büyüten bir siyaset dili inşa etmesi olmazsa olmaz bir öneme sahip."