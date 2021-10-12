Eski AKP milletvekili Metiner'den partisindeki bazı isimlere sitem: Bizim gibileri küstürmeye çalışacağınıza partimizi büyütmeye kalkışsaydınız bugün durumumuz farklı olurdu

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, isim vermeden partisindeki bazı isimlere sitem etti, “Kendimi tarif etmekten yoruldum” dedi.

Durduğu yerin belli olduğunu yazan Metiner, “Defalarca kesin ve keskin hatlarla ortaya koymama rağmen o birileri suyu bilerek bulandırmaya devam ediyor. Onların algı operasyonları veya itibar suikastları bizi üzmez bile. Lakin içimizden görünen o birilerinin düşmanlıkları ziyadesiyle üzer bizi. Kıskançlıkları, ayak oyunları, yalana ve tezvirata dayalı tuzakları, sureti haktan görünen kindarlıkları yüreğimize ağır gelir. Yüzümüze karşı abi deyip arkamızdan atıp tutanların ikiyüzlülükleri sahiden üzücü olmanın ötesinde utanç verici. Fırsatı ganimet bilip sırtımızdan vurmayı marifet bilen namertlerden de gına geldi gayrı. Biz onlar gibi ikiyüzlü değiliz” diye yazdı.

Hiçbir dönem güçten ve güçlüden yana olmadığını rotasını buna göre belirlemediğini ifade eden Metiner, “Biz Erdoğan’ı sevdiğimizde o birileri yoktu. Tersine o birileri düşmandı Erdoğan’a ve davasına. Bizim sevdiğimiz Erdoğan’ın gücü yoktu o vakitler” dedi.

Birbirlerini uyarmakla yükümlü olduklarını ifade eden Metiner, “Futbol takımı tutar gibi particilik yaparsak ilkelerimize ihanet etmiş oluruz; Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin varlık sebebini de ortadan kaldırmış oluruz” değerlendirmesinde bulundu.

Metiner yazısını şöyle noktaladı:

Bir sitemimle sonlandırayım:

Reis’i ve Ak Parti’yi ekranlarda savunduğumuzda 'Reis’in adına sanki Ak Parti’nin sözcüsü gibi konuşuyor' deyip rahatsızlık duyan o birileri…

'Üslubu çok sert ve kırıcı. Çok agresif ve kavgacı. Bu tavrıyla partiye zarar veriyor' diyenler…

Bakıyorum da bugün Reis’i ve Ak Parti’yi, herkesi kucaklayan, daha yumuşak ve sevecen bir üslupla savunduğumuzda, üstelik 'Ak Parti sözcüsü gibi' davranmadan konuştuğumuzda da rahatsızlık duyuyorlar…

Reis’i ve Ak Parti’yi savunduğum için rahatsızlık duyan o birileri şimdi de tam tersinden rahatsızlık duyuyorlar.

Demek ki derdiniz de hesabınız da başka sizin.

Bizimle uğraşıp bizim gibileri küstürmeye çalışacağınıza partimizi büyütmeye kalkışsaydınız bugün durumumuz farklı olurdu.

Ama bilesiniz ki, Reis’i size rağmen sevmeye ve Ak Parti’yi de Reis’ten dolayı desteklemeye kendi ilkelerimiz doğrultusunda devam edeceğiz."

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