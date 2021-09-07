Eski AKP milletvekili Metiner'den Cumhur İttifakı’na: Bu tuzağa düşmemek lazım

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP heyetinin 5 Eylül’de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu CHP’sinin ilginç bir parti olduğunu, dün zehir zemberek eleştirdikleri şeyi kendilerinin yaptığını belirten Metiner, Barzani yönetimiyle ilişki geliştirdiği için Erdoğan ve AK Parti’nin o dönem eleştirildiğini yazdı.

“Kılıçdaroğlu ve ekibi ne yazık ki kendilerine biçilen rolü oynuyorlar” diyen Metiner, CHP’nin geçmişteki rolünün AK Parti karşıtlığını Barzani düşmanlığı üzerinden kökleştirmek olduğunu bugün ise bu ziyaret üzerinden Cumhur İttifakı’nı yarmayı amaçladığını öne sürdü.

Metiner şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu CHP’si bir oyun planına göre hareket ediyor. 2023 seçimlerinde Erdoğan’ı devirmek için ‘büyük ağabey’ ne derse onu yapacaktır. Bu oyunun içinde Cumhur İttifakı’nı parçalamak da var. İsteniyor ki Barzani ziyaretini MHP çıkıp eleştirsin. CHP de ‘Erdoğan da ziyaret etti’ desin. Bu tartışmayı izleyen Kürt vatandaşlarımız da Barzani üzerinden ‘Kürt düşmanlığı’ yapıldığı algısına kapılsın ve CHP buradan siyaseten nemalansın.

İşte bu tuzağa düşmemek lazım.”

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