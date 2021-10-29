Eski AKP milletvekili Metiner: CHP bugün HDP tarafından siyaseten rehin alınmış durumda

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, CHP’nin, TBMM’de geçtiğimiz günlerde kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak'a gönderilmesine olanak tanıyan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ‘hayır’ oyu vermesini değerlendirdi.

CHP’nin daha önce ‘evet’ oyu verdiği bundan önceki tezkerelerde “yabancı askerler” ibaresinin bulunduğunu yazan Metiner, “Gerçek şudur: Kılıçdaroğlu CHP’si HDP olmadan siyaseten varlık gösteremeyeceğini çok iyi biliyor. HDP de CHP’nin bu mahkûmiyetini çok iyi kullanıyor. CHP bugün HDP tarafından siyaseten rehin alınmış durumdadır” dedi.

“Kılıçdaroğlu CHP’sinin Erdoğan düşmanlığı üzerinden savrulduğu yer, sadece siyaseten değil ülkenin bekası ve ülkenin terörle mücadelesi adına da hayırlı bir yer hiç değil” diyen Metiner, "Tezkeredeki tavrıyla CHP ve HDP’den farkını ortaya koyan İyi Parti’nin Erdoğan karşıtlığı ekseninde geliştirilen siyasi ittifak ilişkilerine dikkat etmemesi kendisi için hiç de iyi olmaz” diye yazdı.

İyi Parti’nin HDP’yi PKK’nın yayında konumlandırdığını yazan Metiner, İyi Parti’nin CHP ile ittifak ilişkisini sürdürmesi halinde kaçınılmaz olarak HDP üzerinden hesaba çekileceğini öne sürdü.

Metiner, “İyi parti’nin ‘HDP ile asla, ama CHP’siz de asla!’ diyen ittifak politikası, CHP üzerinden HDP’nin de içinde olduğu bir ittifak sisteminin zımnen kabulü değilse nedir?” diye sordu.

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