Eski AKP milletvekili Metiner: AK Partimizin Millî Eğitim Bakanı olanlar “cemaatin sendikası”na yönlendirmeler yaptı

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Gülen cemaatinin bütün iktidarlar tarafından desteklendiğini en çok kendi dönemlerinde iktidar sahibi konumuna yerleştiklerini belirtti. Metiner, "Diyelim ki öğretmense onların sendikasına üye olma ihtiyacı duydu. Olmayanları da içimizdekiler yönlendirdi zaten.Bizzat bilirim ki o tarihlerde AK Parti’mizin Milli Eğitim Bakanı olanlar 'cemaatin sendikası'na yönlendirmeler yaptılar. Okullarına, medyasına, bankalarına vs... Cumhurbaşkanı, Başbakan Yardımcısı, Bakan, üst düzey bürokrat ve parti yöneticisi sıfatıyla..." düşüncesini dile getirdi.

Metiner, "Yurtdışı gezilerine nerdeyse o yapının okullarını ziyaret şartı konulacak noktaya taşındı iş. Büyükelçilikler ve konsolosluklar adeta üs olarak kullanıldı. Bunu görenler ne yaptılar? Onlara yanaşıp onlar üzerinden iş görmeye kalkıştılar. Şimdi onları o yapıya itenlerin hepsi dışarıda olacak, ama onların yönlendirmeleriyle o örgüte yanaşanlar içerde olacaksa bu vicdanen kabul edilecek bir durum olmasa gerek..." ifadesini kullandı.

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