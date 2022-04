Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner: Türkiye’nin Kürtlerine yeni bir seçenek sunulmalı, onların sesine kulak verilmeli

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, HDP ve PKK'yı eleştirdiği bugünkü yazısında “Türkiye’nin Kürtlerine yeni bir seçenek sunulması gerektiğini” yazdı.

Türkiye Kürtlerinin PKK’nın silahlı, HDP’nin de siyasi vesayetini kırmadıkça özgürleşemeyeceğini yazan Metiner, ”Türkiye’nin Kürtlerinden içlerinde dindarların da olduğu bazı kesimlerinin geçmişteki yanlış terörle mücadele uygulamalarının sonucu olarak PKK’nın partisi HDP’yi destekliyor olması; açık açık diyeyim, onları sahiplenerek kazanmasını bilmeyenlerin, onları dışlayarak HDP’ye mecbur bırakanların kusurudur, günahıdır. Bu günah onlara yeter” görüşünü dile getirdi.

Metiner, şöyle devam etti: "Türkiye’nin Kürtlerine yeni bir seçenek sunulmalıdır. Onların sesine kulak verilmelidir. Onların talepleri içtenlikle dinlenmelidir. Türkiye’de ‘Kürt sorunu’nun çözülmüş olması, Kürtlerin tüm sorunlarının çözüldüğü anlamına gelmemektedir. 1990’lı yıllarda yerini yurdunu terk edip büyük şehirlerin varoşlarına can havliyle sığınan Kürtlerin sahipsiz bırakılmış olması, derin sosyolojik sorunların yanı sıra siyasi krizlerin de tetikçisi olma özelliği taşımıştır.

Genel merkezi İstanbul'da olan Demokrasi Ve Birlik Derneği’ni kurduklarını yazan Metiner, şöyle devam etti: Kurucu arkadaşlarımız: Mehmet Metiner, Cemal Kaya (Ağrı Eski Milletvekili-İşadamı), Fatma Salman (Ağrı Eski Milletvekili), Kutbettin Ömeroğlu (İşadamı), Mehmet Karataş (TV Muhabir), Engin Akel (Eczacı), İrfan Karataş (İşadamı) Dernek olarak amacımız ismimizde saklıdır.

Türkiye Kürtleri olarak iki şey talep ediyoruz: 1- Koşulsuz ve katıksız bir demokrasi, hür ve eşit yurttaşları olan demokratik bir cumhuriyet. 2- Ortak vatanımızda tek devlet, tek bayrak ve tek millet anlayışıyla eşitliği ve kardeşliği önceleyen birlikte yaşam. Bu mecburi savrulmaların daha da derinleşmemesi için sahiplenici yeni siyasi ve sosyal politikalara acilen ihtiyaç vardır. Bu yüzden bu ülkenin yüreği yanan Kürtleri olarak acilen bir şey yapma kararımızı kuvveden fiile çıkarmak istedik."

Derneğin, kendini her anlamda Türkiye'ye ait gören, milletin değerlerine düşman olmayan, terör ve şiddet yöntemini koşulsuz reddeden tüm Kürtlere açık olduğunu yazan Metiner, "Hepsini kucaklamaya geliyoruz. Birlikte çözüm üretmeye geliyoruz. Kürt halkının taleplerini can kulağıyla dinlemek, not almak ve sorunlarının çözümü için her türlü girişimde bulunmak için geliyoruz" dedi.

Demokrasi Ve Birlik Derneği’nin yeni bir dönemin kapısını açacağını ifade eden Metiner, "Derneğimiz Kürt kardeşlerimizin olduğu her yerde olacaktır. Yurt içinde ve dışında şubeler açarak herkese mesajımızı ulaştırmayı planlıyoruz" diye yazdı.

