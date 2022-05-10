Eski AKP milletvekili Metiner: Otobüse sonradan binenler her daim her yerde kıymetli olurlar

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üç günlük Karadeniz gezisi, davet ettiği bazı gazeteciler ve sonrasında kendisine yönelik eleştirilere verdiği yanıtları değerlendirdi.

İmamoğlu’nun güç zehirlenmesi yaşadığını ve üçüncü yılın başında kendisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinden büyük olduğu sanısını yaşadığını ifade eden Metiner, “Ajans marifetiyle arkasına aldığı siyasi rüzgârın üzerine oturarak cumhurbaşkanlığı hülyalarına kapıldı. Genel başkanının 'Önümden çekilin' uyarısına aldırış etmeden turlara çıktı. Siyasi parti lideri ve cumhurbaşkanı edasıyla sokaklara seslendi. Kendi oluşturduğu ekibiyle parti içinde paralel faaliyetlere girişti.” görüşünü dile getirdi.

İmamoğlu’nun artık bir medya gücünün bulunduğunu ve partinin üst düzeyde isimlerinin kendisine destek verdiğini ifade eden Metiner, şöyle devam etti: "Diyeceğim o ki Kemal Bey kendi eliyle kendi rakibini oluşturmuş durumda. Ekrem Bey’in gözü iki şeyde anladığım kadarıyla. Bir: Cumhurbaşkanı adayı olmak. İki: Kendisi olamaz da Kemal Bey olursa ve Kemal Bey seçilemezse genel başkanlık koltuğuna oturmak. Pek tabii her ikisine de hakkı var. Bunu aklından geçirmeye de bunu elde etmek için güç toplamaya da hakkı var. Lakin yol-yordam önemlidir. Sizi o makama taşıyan lidere sadakat önemlidir."

Metiner, İmamoğlu’nun gezisinde otobüse davet edilen isimlerle ilgili ise şu satırları kaleme aldı: "Bilmiyorsanız peşin peşin diyeyim: Otobüse sonradan binenler her daim her yerde kıymetli olurlar. Daha fazlasını demeyeyim. Siyasette düş kırıklığına uğramak istemeyenler bu değişmez kuralı kabul etmelidirler. Değilse hayıflanıp dururlar, vesselam.”

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