Eski AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'na terör soruşturması açıldı

Eski AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu hakkında terör soruşturması açıldı. Ensarioğlu, soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dün ifade vermek üzere adliyeye davet edildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Ensarioğlu’na, 2015’te Irak’ta yaşamını yitiren YPG’linin Dicle ilçesindeki taziyesine katılıp, katılmadığı soruldu. Ensarioğlu, ifadesinde taziyeye katıldığını bildirdi. Halen AKP üyesi olan Ensarioğlu, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Savcılığın soruşturma başlattığı bilgisinin doğru olduğunu söyleyen Galip Ensarioğlu, bir arkadaşının IŞİD ile çatışırken ölen oğlunun taziyesine katıldığını söyledi. Bölgenin geleneklerine göre taziyelere katılmanın bir insani görev olduğunu ifade eden Ensarioğlu, taziyeye katıldığı dönemde YPG'nin de henüz Türkiye Cumhuriyeti tarafından terör örgütü ilan edilmemiş olduğunu ifade etti.