Eski AKP milletvekili Fuat Bol: Yeniden bir kurtuluş savaşı veriyoruz

Eski AKP milletvekili ve Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, "Vesayet odaklarının kullandıkları maşalar bir bir deşifre olup tesirsiz hale getirilince, cascavlak ortada kalan vâsiler hep birden karşımıza dikildiler. Unutmayın: Yeniden bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Artık başka yolu yok: Ya olacağız, ya olacağız!" düşüncesini dile getirdi.

Bol,Kaybettikleri değirmenlerinin farkında olmayıp gürültüsünü arayan kimileri, hâlâ bu büyük tehlikenin farkında değil. Ne diyelim, Allah c.c. onlara da akıl fikir versin! Türkiye olarak, sittin senedir ‘demokrasi’ diye kendimizi kandırmışız. Demokrasi kılıfı içinde bize sunulan vesayet rejimiydi. AK Parti işte bu vesayeti kırdı, ülkeyi gerçek demokrasiye kavuşturdu. Eksiği, gediği yok mu? Hem de dağlar kadar ama durun, daha yeni başladık!" görüşünü savundu.

Bol, "Artık kimse 'Genelkurmay’ın ışıkları sabaha kadar yandı' manşetleri atarak halkı ve halkın seçtiği iktidarları hizaya çekmeye çalışmayacak.Artık bu ülkede, ellerindeki tahta kılıçlarla kurgulanmış üç beş meczubun yıkabileceği bir devlet yok! İç ve dış vesayet odaklarının kuruntularıyla birbirimizi yiyip bitirdik, kazanan hep onlar oldu." ifadesini kullandı.

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