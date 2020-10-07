Eski AKP milletvekili Burhan Kuzu partisinden ayrılacağı iddialarını yalanladı: Kendi evimdeyim, Erdoğan ile durmak yok yola devam

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski AKP milletvekili Burhan Kuzu, partisinden ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Kuzu, "Bugün bazı sosyal medya sitelerinde partimden ayrılacağım yönünde haberler çıktı.Böyle bir durum söz konusu değildir.Ben Ak Partinin kurucularındanım.Kendi Evimdeyim.R.T.Erdoğan ile durmak yok yola devam." paylaşımını yaptı.

Kuzu, HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısına da tepki gösterdi. Kuzu, "Fatih Altaylı,şahsıma olan özel kin ve husumetini bugünkü yazında yine kusmuşun.Hakımda”Zindaşti’ye yardım ve yataklık etmekten”dolayı açılmış bir dava yoktur.Biraz dürüst ol dürüst;biraz adam gibi adam ol.Gerçekten çok zavallısın.Böyle bir gazeteci olmaz olsun daha iyi." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetmişti:

"Siyasi kahinlik iddiasındaki bir sosyal medya hesabı, Burhan Kuzu isimli kişinin DEVA Partisi’ne katılacağını yazmış Tam da Kuzu’nun uyuşturucu baronu Zindaşti ile olan yeni ilişkilerinin ortaya çıktığı, yeni iddiaların ortaya atıldığı gün.

İddia şu ki, DEVA Partisi Burhan Kuzu’ya teklif götürmüş ve Kuzu da bunu kabul etmiş. Burhan Kuzu’nun bunu kabul edeceğini zannetmiyorum. Uyuşturucu kaçakçısına yardım ve yataklık ve yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanmakta olan Kuzu’nun böyle bir zamanda iktidar partisini kızdırmayı göze alacağını hiç ama hiç zannetmiyorum.

Davayı lehine çevirmek ve iktidara gözdağı vermek için böyle bir şey yapıyorsa iktidar partisi bunu hiç umursamaz. Tam aksine bunu DEVA Partisi’ne karşı kullanır. DEVA Partisi’nin de böyle bir teklif yaptığını hiç zannetmiyorum. Çünkü bu zaten pek de canlı doğmayan bir partiyi, oldukça derine gömecek bir hareket olur."

Ne olmuştu?

Yargı üzerinde baskı kurarak İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun ifadesi ortaya çıktı. Zindaşti’yi tahliye eden hâkimi aradığını ancak baskı yapmadığını savunan Burhan Kuzu, “Eski bir öğrencim olan Zindaşti’nin avukatı İlker, uzman görüşü şeklinde hukuki mütalaamı mahkeme hâkimine bildirmemi istedi. Talimat ve telkinde bulunmaksızın düşüncemi iletmek amacıyla Cevdet Özcan’ı telefonla aradım. Eğer delil yoksa tutuklanmanın bir tedbir olduğunu serbest bırakılabileceğini söyledim” dedi.

Zindaşti davasının iddianamesinde Kuzu'nun da ismi geçiyor.