Eski AKP milletvekili: Bu katliamın failini Ankara da biliyor ama kimse cesaret edip parmakla gösteremiyorlar

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, İdlib'deki hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen Ankara'nın sessizliğini koruduğunu yazdı. Ocaktan, "İdlib’de 33 askerimizi kim şehit etti, lütfen bir devlet yetkilisi çıksın ve izah etsin. Kim bu gencecik çocuklarımızı katledenler? Amerika mı, Avrupa Birliği mi, Esad rejimi mi, Rusya mı? Lafı uzatmanın bir anlamı yok, aslında bu katliamın failini Ankara da biliyor, millet de... Ama kimse cesaret edip parmakla gösteremiyor." düşüncesini dile getirdi.

"Daha düne kadar ‘S400 ile daha güvenli Türkiye’, ‘Tehditlere boyun eğmedik’, ‘Düşman endişelensin’, ‘Yes- 400’ manşetleri atan Rusçu yandaşlar üzülecek ama, 33 askerimiz Rus uçaklarından atılan bombalarla şehit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

33 askerimizin Rus uçaklarından atılan bombalarla katledildiğini bile bile, hala Rusya’yı korumak için taklalar atan kalemleri görüp de çıldırmamak mümkün değil... Öylesine patolojik bir durumla karşı karşıyayız ki, bu kalemler maruz kaldığımız saldırı ile bir alakası olmadığı halde ‘İsrail Lobisi ve Ermeni Lobisi başta olmak üzere bu çevreler Türkiye ile Rusya’nın arasını açmak için pusuda bekliyorlar’ gibi hezeyanlar üretebiliyorlar. Evet, İsrail ve Ermeni lobisinin hiçbir zaman Türkiye’nin hayrına düşünmediklerini, hatta nefretlerinin olduğunu da biliyoruz. Ama Rusya’yı aklamak için, insanların aklıyla bu kadar da alay edilmez ki... Askerlerimizi şehit edenleri korumak için bu kadar takla atmaya ne gerek var Allah aşkına...

Kendilerini bu kadar harap etmelerine hiç gerek yok, merak etmesinler Rusya hala en büyük dostumuz! Rusçu kalemlere müjdeli haberi tekrar hatırlatalım, hepsi rahat olsunlar. Bakın cumhurbaşkanı Erdoğan’la Rusya lideri Putin 5 Mart’ta Moskova’da bir araya geliyorlar. Burada Rusya’nın vereceği yeni İdlib haritasıyla yolumuza ve dostluğa devam edeceğiz.

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