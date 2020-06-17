Eski AKP milletvekili: Başarıdan başarıya koştuğumuzu gösterme hikâyesinin topluma pazarlanmasında kimse iktidarın eline su dökemez

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Bakkallarda, marketlerde, pazarlarda her gün yükselen fiyatlar vatandaşın canını yakıyor, ama iktidar enflasyonu kağıt üzerinde düşürerek ekonomide pembe hayaller kurmaya devam ediyor. Evet elimize kalemi alıp işsizliğin azıldığını, enflasyonun düştüğünü yazarak ekonomik olarak başarıdan başarıya koştuğumuzu göstermekte son derece maharetliyiz. İktidar, denetimindeki büyük medya gücünü de kullanarak siyaseten bu hikâyenin topluma pazarlanmasında da kimse elimize su dökemez." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Oysa şu anda Türkiye pandemi süreciyle birlikte daha da derinleşen ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Finansal kaynakları tükendiği için, salgın döneminde işlerini kaybeden, dükkanını, işyerini açamayan vatandaşlarının derdine çare olacak ekonomi paketleri açıklayamıyor. Yüzde 23’lere dayanan bir işsizlikle karşıyayız, ancak siyasal iktidar eline kalemi alıp işsizlik oranını düşük gösterebiliyor. Ama ne yazık ki kağıt üzerinde düşürülen rakamlar işlerini kaybedenlere, iş bulamayanlara bir şey anlatmıyor..." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Ancak bir tek eksiğimiz var; ne hikmetse sınırlarımızın dışına çıktığımızda bu hikayeye kimseyi inandıramıyoruz. Muhtemelen dünyaya verdiğimiz bu fotoğraf yüzünden olmalı ki, Avrupa ülkeleri Türkiye’ye gelecek turistlere henüz yeşil ışık yakmış değil. Mesela Almanya’nın, İngiltere’nin ve Fransa’nın Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırmaması düşündürücü... Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya ilk etapta 6 bin tatilciyi İspanya’nın Mayorka adasına ve başka iki adaya daha gönderecek. İspanya ki ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden birisi... Bu arada İspanya’nın salgınla ilgili ölüm sayısında sıfır noktasını yakaladığını da belirtmek gerekiyor. Öyle anlaşılıyor ki, biz hikayemizi düzgün yazmadığımız sürece başkalarının bize inanması hiç kolay olmayacak." ifadesini kullandı.

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