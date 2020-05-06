Eski AKP'li vekil Özdağ: Erdoğan'a destek verdiğim için halktan özür diliyorum

Eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ, "Başkanlık sistemi ve o süreçte Erdoğan'a destek verdiğim için halktan özür diliyorum" dedi.

Özdağ, Gazeteci Fatih Ertürk'ün halktvcomtr 'deki programına katıldı.

Şu an, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu ve Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı olan Özdağ, programda "Başkanlık sistemi ve o süreçte Erdoğan'a destek verdiğim için halktan özür diliyorum" dedi.

Özdağ, daha önce de AKP'yi eleştirmiş ve “Birçok konuda yanlış gördüklerimizi dile getirdik. 2013'ten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen süre AK Parti açısından kötü bir yönetim dönemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası çok kötü yönetim süreci yaşanıyor" ifadelerini kullanmıştı.