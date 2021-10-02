“Eski AKP’li rektör Nükhet Hotar, ‘İstanbul Sözleşmesi eylemini’ engelleyemediği gerekçesiyle Edebiyat Fakültesi Dekanı’nı istifaya zorladı” iddiası

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, mezuniyet töreninde katılan öğrencilerin “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı maske takmalarını engelleyemediği gerekçesiyle Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Akpolat’ın görevden istifa etmesini talep ettiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Muhammet Özmen'in haberine göre; eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Hotar, öğrencilerin eylem yapmasını “engelleyemediği” için Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Akpolat’ın istifa etmesini istedi. Akpolat, dekanlık görevinden istifa ederek izne ayrıldı.

Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi, Sayıştay’ın 2020 denetim raporunda 20 ayrı usulsüzlük yer aldı. Üniversite yönetiminin, Sayıştay denetçilerinin belge ve bilgi talebine ilişkin 40 resmi talebi yanıtsız bırakarak “hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediğini” tespit eden Sayıştay uzmanları, onlarca olumsuzluk ve usulsüzlük saptadı.

Raporda, 11 şube müdürü kadrosunda görev yapan müdürlerinin sınavsız atandığı, atamalarda “sınıflandırma, kariyer ve liyakat” ilkelerine uyulmadığına dikkat çekildi.