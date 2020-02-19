T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski AKP'li ilçe başkanı trafik kazası geçirdi

19 Şubat 2020 10:39

Sivas’ın Gemerek ilçesi ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında AKP önceki dönem ilçe başkanlığı görevini yürüten Teoman Öztoprak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemerek İlçe girişinde meydana gelen trafik kazasında Teoman Öztoprak yönetiminde 58 RC 666 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza sonrası sürücü Öztoprak hafif yaralanırken olay yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztoprak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER

trafik kazasıteoman öztopraksivasgemerekakpilçe başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24