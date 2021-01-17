Eski AKP'li bakan Bayraktar: Mallarınızı haram yollardan har vurup harman savurarak parasız, pulsuz, yurtsuz ve itibarsız kalmayın

T24 Haber Merkezi

17/25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının olduğu dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Erdoğan Bayraktar, "Mallarınızı haram yollardan har vurup harman savurarak, zamanı gelince parasız, pulsuz, yurtsuz ve itibarsız kalmayın" dedi.

Bayraktar Twitter hesabından "Akrabalık haklarını gözetin, yoksula, kimsesize, yolda kalmışa yardım edin. Verecek bir şeyiniz yoksa en azından güler yüzle davranın! Eli sıkı olmayın! Ancak mallarınızı haram yollarda har vurup harman savurarak, zamanı gelince, parasız pulsuz, yurtsuz ve itibarsız kalmayın" diye yazdı.

Ne olmuştu?

17/25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının olduğu dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Erdoğan Bayraktar, yayınlanan tapelerle ilgili olarak da diğer bakanlar ve dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’dan farklı ifadeler kullanmıştı. Bir televizyona konuşan Bayraktar "Başbakan Erdoğan’dan habersiz bir şey yapmadım" demişti.

O dönem Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla bakanlıktan istifa eden Bayraktar, milletvekilliğinin sona ermesinin ardından 1973’te kurduğu Bayraktar İnşaat ve Taahhüt adlı aile şirketinin başına tekrar geçmişti.