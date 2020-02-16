Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile mücadele tavsiye kararını’ imzalamayan Başbakan Yardımcısı’nın ismini açıkladı

Eski AKP kurucularından ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2004 yılındaki Millî Güvenlik toplantısında dönemin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konuşulmadan imzalanan 'FETÖ'yle mücadele metni'ne Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in imza vermediğini açıkladı. Mehmet Ali Şahin şu an Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

Halk TV'de katıldığı programda konuşan Şener, "Sayın Erdoğan, 2016’daki konuşmasında doğru bir şey söylemiş. Kendi döneminde FETÖ devlete yerleşmiştir. Erdoğan hükûmeti döneminde FETÖ devletin bütün kademelerine ordudan yargıya varıncaya kadar yerleşmiştir Abdulkadir Selvi’nin bir sözü vardı, “AKP döneminde 15 kat güçlenmişler” diye. Dolayısıyla AKP’li yılların, Erdoğan hükûmeti döneminin FETÖ’nün devlete yerleşmesi için önemli mesafeler aldığı bir dönem." diye konuştu.

"İktidara geldikten bir yıl sonra MGK’da bu konu görüşülmüştür" diyen Şener, MGK toplantısının ana konuları iç ve dış tehlikelerdir. İç tehlikeler de işte bu tür konular geçer. 2004’te farklı bir şey vardı. Hükûmetin FETÖ ile mücadele etmesini öngören bir karar alınmıştı. O kararının bulunduğu toplantıda ben de vardım. 9 yıl sonra basına servis edildi. Kim servis etti bilmiyoruz. O günden bugüne kadar da sürekli olarak tartışılıyor." dedi.

Şener, "2004 kararından bir sunum yapılmış, tartışılmış ve karar alınmış gibi değerlendirmeler yapılıyor. 2004’te hiçbir sunum ve tartışma yapılmamıştır. Toplantından önce Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı bir toplantı yapar gelenektir. Bu üçlü toplantıda ‘Bu tartışılmasın’ diye karar almışlar. Başka. Bir konu görüşülürken önümüzden imza metni geçti. Baktık ki ‘FETÖ ile mücadele’ ile ilgili bir metin. Yanımda dönemin Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan vardı. Gül’e ‘Bu karar neyin nesi hiçbir şey konuşmadık’ dedim. Gül, ‘Sakın sakın konuşma. Başbakan konuşulmadan imzalanacak’ dedi.”şeklinde fısıltıyla konuştuk. İmzaladım. Yanımda bulunan Mehmet Ali Şahin imzalamadı” ifadesini kullandı.