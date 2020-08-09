Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener'den Erdoğan ve ailesine: İşsizliği patlattılar, Türkiye’nin bu aileyi taşıyacak hali kalmadı!

Eski AKP kurucularından ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik eleştirilerde bulundu.

Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan Ailesi işsizliği patlattı. Vatandaşın nefes alacak hali kalmadı. Ekonomi felakete döndü. Erdoğan cami avlusunda konuştu: Doların henüz 10 TL olmayışıyla, olmayan döviz rezerviyle, yedirtmem demek istediği damadıyla övündü. Ve Türkiye’nin bu aileyi taşıyacak hali kalmadı!" ifadesini kullandı.