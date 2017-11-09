Eski Ak Parti Milletvekili Bozkurt toprağa verildi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ak Parti 24’üncü dönem eski milletvekili Nebi Bozkurt, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ulu Camii’ndeki cenaze törenine, Vali Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti Milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Topçu ve vatandaşlar katıldı.

Namaz öncesi konuşan Milletvekili Tezcan, Bozkurt\'un ailesine, yakınlarına ve Erdemli halkına başsağlığı dileğinde bulundu. İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu tarafından cenaze namazı kıldırılan Bozkurt, sonrasında Güzeloluk Mahallesi\'ndeki Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



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