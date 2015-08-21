T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Eski ajana vatana ihanet davası

Almanya'da eski bir BND ajanı hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldı. Söz konusu kişi CIA adına da çalışmakla suçlanıyor.

21 Ağustos 2015 00:33


Federal Başsavcılık'ın talebiyle Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin eski bir çalışanı hakkında vatana ihanet suçlaması ile dava açıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 32 yaşındaki eski BND ajanı Markus R.'nin gizli belgeleri Amerikalılara ve Ruslara verdiği belirtiliyor. Markus R.'nin uzun yıllar ABD'nin gizli servisi CIA için çalıştığı ve aynı zamanda Rus gizli servisleri ile de bağlantısı olduğu iddia edildi.

İddianamede meslek sırlarını ifşa etmek ve rüşvet almakla suçlanan eski BND çalışanının 2008'in başından itibaren gizli bilgileri CIA'ye aktardığı ve bunun karşılığında da en az 95 bin euro aldığı ifade ediliyor. 2014'ün ortalarında da R.'nin Rus gizli servisine belge aktardığı belirtildi.

NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung'un edindiği bilgilere göre, R.'nin aktardığı belgeler arasında casusluk faaliyetlerine karşı geliştirilen gizli bir konsept de bulunuyordu.

BND'de 2007 yılında çalışmaya başlayan Markus R.'ye iddianamede devlet sırlarını ifşa ederek vatana ihanet suçlaması yöneltiliyor. Alman ceza yasasının 94'üncü maddesi, vatana ihanet suçlaması için en az bir yıl hapis cezası öngörüyor. Ağır suçlarda ise en az beş yıldan ömür boyu hapse kadar değişen cezalar talep ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaBNDCIABaşsavcılıkMarkusAmerikalılaraRuslaraABDRusCIA RusWDRSüddeutsche ZeitungDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24