Eski ajana vatana ihanet davası



Federal Başsavcılık'ın talebiyle Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin eski bir çalışanı hakkında vatana ihanet suçlaması ile dava açıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 32 yaşındaki eski BND ajanı Markus R.'nin gizli belgeleri Amerikalılara ve Ruslara verdiği belirtiliyor. Markus R.'nin uzun yıllar ABD'nin gizli servisi CIA için çalıştığı ve aynı zamanda Rus gizli servisleri ile de bağlantısı olduğu iddia edildi.

İddianamede meslek sırlarını ifşa etmek ve rüşvet almakla suçlanan eski BND çalışanının 2008'in başından itibaren gizli bilgileri CIA'ye aktardığı ve bunun karşılığında da en az 95 bin euro aldığı ifade ediliyor. 2014'ün ortalarında da R.'nin Rus gizli servisine belge aktardığı belirtildi.

NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung'un edindiği bilgilere göre, R.'nin aktardığı belgeler arasında casusluk faaliyetlerine karşı geliştirilen gizli bir konsept de bulunuyordu.

BND'de 2007 yılında çalışmaya başlayan Markus R.'ye iddianamede devlet sırlarını ifşa ederek vatana ihanet suçlaması yöneltiliyor. Alman ceza yasasının 94'üncü maddesi, vatana ihanet suçlaması için en az bir yıl hapis cezası öngörüyor. Ağır suçlarda ise en az beş yıldan ömür boyu hapse kadar değişen cezalar talep ediliyor.