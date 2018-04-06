Eski ajan Skripal hayati tehlikeyi atlattı

İngiltere'nin Salisbury bölgesinde kızı Yulia ile birlikte zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal hayati tehlikeyi atlattı.
Skripal'in doktoru Christine Blanshard, "Sergey Skripal tedaviye olumlu cevap veriyor. Sağlık durumu hızla iyileşiyor ve artık hayati tehlikesi bulunmuyor." dedi.
Skripal'in sağlığı konusunda mevcut aşamada daha fazla detay veremeyeceğini belirten Dr Christine Blanshard, geçen hafta perşembe günü de Skripal'in kızı Yulia'nın sağlık durumunun hızla iyileştiğini duyurmuştu.
İngiltere Skripal'ın zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmuştu.