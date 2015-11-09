T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen: Getirilmek istenilen başkanlık değil, diktatörlüktür!

'Getirilmek istenilen başkanlık sistemiyle ABD'deki sistemin arasında bir bağ yok'

09 Kasım 2015 11:15

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, "AKP’nin getirmek istediği başkanlık sisteminde başkana parlamentoyu feshetme yetkisi verildiğini" söylerken “Açıkçası bunların getirmek istedikleri sistem başkanlık sistemi değil, diktatörlüktür” görüşünü dile getirdi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilci Saygı Öztürk’e konuşan Türmen'in gazetenin birinci sayfasından verilen açıklamalarında, “İktidarın teklifinde kuvvetler ayrılığı yok. Teklife göre ülkeyi kararnameyle yönetme yetkisine sahip. Üst düzey bürokratlarla hakimleri de başkan atayacak. Bununla, ABD’deki sistemin arasında bir bağ yok” ifadeleri yer aldı.

 

"Bedeli çok ağır olur"

 

AKP’nin önerdiği başkanlık sistemiyle kutuplaşmanın artacağını söyleyen Türmen, “AKP, kazanın her şeyi kazandığı bir sistem istiyor. Bu durum kutuplaşmayı artırır. Açıkçası bunların getirmek istedikleri sistem başkanlık sistemi değil, diktatörlüktür. Bu değişikliğin ülkemize bedeli çok ağır olur” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

başkanlıkdiktatörrıza türmenrejimaihmyargıçakpaçıklamaerdoğanchp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24