Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen: Getirilmek istenilen başkanlık değil, diktatörlüktür!

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, "AKP’nin getirmek istediği başkanlık sisteminde başkana parlamentoyu feshetme yetkisi verildiğini" söylerken “Açıkçası bunların getirmek istedikleri sistem başkanlık sistemi değil, diktatörlüktür” görüşünü dile getirdi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilci Saygı Öztürk’e konuşan Türmen'in gazetenin birinci sayfasından verilen açıklamalarında, “İktidarın teklifinde kuvvetler ayrılığı yok. Teklife göre ülkeyi kararnameyle yönetme yetkisine sahip. Üst düzey bürokratlarla hakimleri de başkan atayacak. Bununla, ABD’deki sistemin arasında bir bağ yok” ifadeleri yer aldı.

"Bedeli çok ağır olur"

AKP’nin önerdiği başkanlık sistemiyle kutuplaşmanın artacağını söyleyen Türmen, “AKP, kazanın her şeyi kazandığı bir sistem istiyor. Bu durum kutuplaşmayı artırır. Açıkçası bunların getirmek istedikleri sistem başkanlık sistemi değil, diktatörlüktür. Bu değişikliğin ülkemize bedeli çok ağır olur” ifadesini kullandı.