Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen: Başkanlığın egemen olduğu otoriterleşen bir Türkiye isteniyor

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı ve eski CHP Milletvekili Rıza Türmen, HDP’nin temsil ettiği bir kitle olduğunu ve bu kitlenin yok sayılamayacağını söyleyerek, HDP’siz bir Anayasa'nın eksik olacağına belirtti. Başkanlık meselesinin halledilmesi gerektiğini söyleyen Türmen, “Başkanlığın egemen olduğu daha az demokratik ve otoriterleşen bir Türkiye isteniyor” dedi.

T24’e konuşan Rıza Türmen, Anayasa metinlerinin aynı zamanda toplumsal bir uzlaşma metni olduğunu hatırlatarak, “HDP’yi dışarıda bırakarak uzlaşmacı bir Anayasa yapmaktan vazgeçtiğinizi göstermiş oluyorsunuz. Demokratik ve uzlaşmacı bir Anayasa yapmak isteniyorsa herkesle konuşulması gerekir” dedi. Kürt sorunu çözümünün Anayasa’dan geçtiğini söyleyen Türmen, “Sorunun çözümünü Anayasa içinde yapmak sorundasınız başka türlü olmaz” dedi.

AKP’nin amaçladığı Başkanlık talebinin demokratik bir Türkiye öngörmediğini ifade eden Türmen, “Başkanlık meselesini halletmek lazım. Başkanlığın egemen olduğu daha az demokratik ve otoriterleşen bir Türkiye isteniyor” dedi.

CHP’nin yeni Anayasa’dan ne amaçladığını ortaya koyması gerektiğini ifade eden Türmen’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Türkiye’nin demokratikleşme sorunu var. Demokratik ve uzlaşmacı bir Anayasa istiyorsanız Kürt sorununun çözümünü Anayasa içinde yapmak zorundasınız. Başka türlü olmaz. Toplumun bütününü kapsayan bir Anayasa istiyorsanız herkesle, HDP ile konuşmalısınız. HDP’yi dışarıda bırakırsanız uzlaşmacı bir Anayasa yapmaktan vazgeçmiş oluyorsunuz demektir. HDP’nin temsil ettiği bir kitle var. Onları dışarıda bırakıyorsunuz demektir. CHP’nin de nasıl bir Anayasa amaçladığını ortaya koyması lazım. Kürt sorunun çözümü Anayasa’dan geçiyor. Her türlü talep Anayasa ve Türkiye’nin demokratikleşme sorunu. Kürt sorunu aciliyeti olan bir mesele. Barışçı, demokratik bir Anayasa için, Kürt sorununun çözümü için uzlaşmaya ihtiyaç var.”