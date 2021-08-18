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Dünya

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai, Taliban kumandanı ile bir araya geldi

"Görüşmeye, çöken hükümetin barış elçisi de katıldı"

18 Ağustos 2021 14:13

T24 Dış Haberler

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin Taliban Komutanı ve Hakkani Ağı militan grubunun lideri Anas Hakkani ile görüştüğü belirtildi.

Reuters'a konuşan bir Taliban yetkilisinin aktardığına göre toplantıya, çöken hükümetin barış elçisi Abdullah Abdullah da katıldı. 

İsminin paylaşılmasını istemeyen kaynak, toplantı ile ilgili başka detay sunmadı. 

Taliban'ın önemli bir parçası olan Hakkani Ağı, pazar günü başkent Kabil'i ele geçirmişti. Hakkani Ağı, Afganistan'da son yılların en kanlı militan saldırılarını düzenlemekle suçlanıyor. 

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