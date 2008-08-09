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Dünya

Eski adaydan yasak aşk itirafı

ABD'de bu yılki başkanlık yarışının Demokrat Parti'de başlangıçtaki iddialı adaylarından John Edwards, evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu itiraf etti.

09 Ağustos 2008 03:00

ABD'de bu yılki başkanlık yarışının Demokrat Parti'de başlangıçtaki iddialı adaylarından John Edwards, evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu itiraf etti.

ABC televizyonuna konuşan ve halen eşi kanser tedavisi gören Edwards, 44 yaşındaki Rielle Hunter adlı kadınla ilişkisi olduğunu ve başkan adaylığı sırasında bu konuda defalarca kamuoyuna yalan söylediğini kabul etti.

Ama aşık değilmiş

Ancak Edwards, babalık testi yaptırmamasına karşın, kadının iki yaşındaki kızının kendisinden olmadığını söyledi. John Edwards, ayrıca Hunter'a aşık olmadığını anlattı.

Hunter'ın eski başkan adayıyla 2006'da tanıştığı, daha sonra deneyimsizliğine karşın, Edwards'in kampanya çalışmalarını çekerek belgeseller hazırladığı ve bunun için kendisine 114 bin dolar ödendiği belirtildi.

Şimdiye kadar yalanlıyordu

Edwards'ın evlilik dışı ilişki haberini ilk defa National Enquirer dergisi geçen Ekim ayında vermiş, ancak Edwards, bunu bugüne kadar yalanlamıştı.Edwards'in daha önce kanserle mücadele eden eşi Elizabeth'in rahatsızlığı, bu yıl başında ağır düzeyde nüksetmişti. John Edwards, Hunter ile ilişkiye girdiği dönemde eşinin sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Edwards, Barack Obama ve Hillary Clinton ile en iddialı Demokrat başkan adayları arasında başlangıçta yer almış, ancak daha sonra yarıştan çekilmişti.

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