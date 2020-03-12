Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak Koronavirüs önlemlerini destekledi; “Beni öpen iflah olmadı”

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytaç Durak, başkanlığı döneminde öpüşmeyi yasakladığını hatırlatarak yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini desteklediğini dile getirdi. Durak "eski bakanlardan Kürşat Tüzmen beni öptü. Eski Mersin belediye Başkanı Okan Merzeci de beni yere yatırıp zorla öptü. Sonra Bakan Tüzmen kabine dışı kaldı, Merzeci de öldü. Yani beni öpen iflah olmadı" dedi.

Durak, Koronavirüs nedeniyle tokalaşma ve öpüşmenin yapılmamak istenmesini yerinde bulduğunu belirtti.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, Durak, "İnsanların dönüp dönüp birbirleriyle öpüşmelerini çok sakıncalı buluyordum. İnsanlar böylece birbirlerine hastalık saçıyorlardı. Bu nedenle ben öpüşmeyi yasakladım. Sadece tokalaşmayı uygun buldum." diye konuştu.

Durak, "Buna rağmen eski bakanlardan Kürşat Tüzman beni öptü.Eski Mersin belediye Başkanı Okan Merzeci de beni yere yatırıp zorla öptü. Sonra Bakan Tüzmen kabine dışı kaldı, Merzeci de öldü.Yani beni öpen iflah olmadı.Şaka bir yana öpüşmek bulaşıcı hastalıklar için çok sağlıksız. Şimdi bu virüs nedeniyle tokalaşmak da öyle. Bu nedenle tokalaşmama uygulamasını destekliyorum." ifadesini kullandı.