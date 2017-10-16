Eski Adana Baro Başkanı hakim karşısına çıktı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA eski Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık, \'terör örgütü propagandası\' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.

Adana Baro Başkanlığı\'nı 2012-2016 yılları arasında yürüten avukat Mengücek Gazi Çıtırık hakkında çeşitli konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Çıtırık yargılandığı duruşmaya CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen\'in yanı sıra Türkiye Barolar Birliği yöneticileri de katıldı. Kendisi hakkında yönetilen suçlamada hangi terör örgütünün propagandası yaptığının yazılmadığını belirterek, şöyle dedi:

\"Yaptığım açıklamalar suç unsuru içermemektedir. Terörü öven açıklamalar yapmadım. Yaptığı açıklamaları Türkiye\'deki hukuki gelişmeler ilgilidir. Bu açıklamaları yapmak benim Baro Başkanı olarak görevimdir. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerde belirtildiği gibi ifade özgürlüğü ve eleştiriden başka bir şey değildir. Hesap verebilen şeffaf devlet yönetiminden, barıştan söz ettim. Açıklamalarım terör örgütü propagandası içermemektedir. Hangi terör örgütünün propagandasını yaptığım için yargılanıyorum vay bu ülkenin haline diyorum.\"

Duruşma savcısının, sanık Çıtırık\'ın avukatının yaptığı yazılı savunmayı incelemek istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.



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