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Eski Adalet Bakanı Türk: Bu yol şeriat devletine giden bir çıkmaz sokaktır!

"Resmî törenlerde yapılan dualar açık açık bir din istismarıdır"

2021-2022 Adli Yılı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duayla açıldı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da üzerinde cübbesiyle duaya katıldı

31 Ekim 2021 08:01

Eski Devlet, Milli Savunma, Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TürkResmî törenlerde yapılan dualar açık açık bir din istismarıdır. Giderek yaygınlaşan bu yöntemin yerleşmesiyle adım adım laiklikten uzaklaşılıyor. Bu yol şeriat devletine giden bir çıkmaz sokaktır!" düşüncesini dile getirdi. 

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Türk'ün yazılı açıklamasına köşesinde yer verdi. Türk, "Herkes dini inançlarının gereği olarak dua etmekte serbesttir. Ancak, toplu duaların yeri camilerdir. Toplumu kutuplaştıracak uygulamalardan vazgeçmek gerekir. Özellikle devletin başı olarak Cumhurbaşkanı, bütün toplumu kucaklayıcı bir tutum içinde olmalıdır.” ifadesini kullandı.

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