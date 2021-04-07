Eski Adalet Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk: Emekli amiraller de ülke sorunları hakkında görüşlerini açıklama hakkına sahiptir

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayımladığı bildiriye ilişkin olarak, eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'ün, “Türkiye'nin yüksek menfaatlerini korumak için sorumluluk duygusu taşıyan her vatandaş gibi emekli amiraller de ülke sorunları hakkında görüşlerini açıklama hakkına sahiptir. Anayasa'nın ‘Düşünce ve kanaat hürriyeti' kenar başlıklı 25'inci maddesine göre ‘Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.' ‘Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti' kenar başlıklı 26'ncı maddeye göre ‘Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.'" sözlerini aktardı.

"'Darbe veya darbe çağrısı' diye atılan naralar, haykırışlar, suçlamalar hiç gerçekçi değil!" diyen Turan, "104 emekli amiralin bu özgürlüklerden yararlanamayacağına dair bir istisna hüküm yoktur! Türkiye'nin yüksek menfaatlerini korumak için, sorumluluk taşıyan her vatandaş gibi onlar da ülke sorunlarına dair görüşlerini açıklama hakkına sahiptir. Yayınladıkları bildiride suç oluşturan, darbe girişimi olarak nitelenebilecek tek bir sözcük yoktur! Hukuk devleti olmanın temelinde düşünce ve ifade özgürlüğü vardır" yorumunu yaptı.

Turan, "Aslında 104 emekli amiralin yaptıkları ortak açıklama iktidara fırsat yarattı! Şimdi, olmayan darbe çağrısını varmış gibi göstererek toplumu etkilemek istiyorlar. Parti sözcüleri amirallere hakaretler yağdırıyor, onları 'Terbiyesizlikle, edepsizlikle, hadsizlikle, darbecilikle' suçluyor. Emekli askerlerin darbe yapacak güçleri var mı? Tarih boyunca, dünyanın hangi ülkesinde emekliler darbe yapmış?" diye sordu.

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