Eski Adalet Bakanı Oktay gözaltında

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya'da gerçekleştirilen "Adalet Operasyonu"nda aralarında eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay ile İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz ile 4 avukatın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Seyfi Oktay'ın, yüksek tansiyon dolayısıyla yatarak tedavisine karar verildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinde sabah saatlerinde gözaltına alınan Oktay'ın, Keçiören ve Beysukent'teki evleri ile Gaziosmanpaşa'daki bürosunda arama yapıldı.



Oktay daha sonra polis ekiplerince, sağlık kontrolü için Keçiören'deki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Sağlık kontrolünün ardından Oktay'ın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine sevkine karar verildi.



Oktay'ın tansiyonunun düşürülemediği için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde yatarak tedavisi yönünde karar verildiği öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, Antalya Belek'teki yazlığında gözaltına alınan İP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz İstanbul'a getirilirdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, çeşitli semtlerde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınan 3 avukatın, yapılan sağlık muayenelerinin ardından sorgularına başlandığı öğrenildi.



Bu kişilerinin üzerlerinde ve bulundukları ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen çok sayıda evrak ve dokümanlar ile bilgisayarlar da inceleme altına alındı.



Soruşturma kapsamında Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Yıldırım da gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Bu arada, soruşturma kapsamında çeşitli illerde toplam 7 kişiningözaltına alındığı bildirildi.



Soruşturma kapsamında Ankara Barosu avukatlarından Sefa Altıoğlu'nun evi ve bürosu arandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altıoğlu'nun Batıkent'teki evi ile Çankaya'daki bürosunda Cumhuriyet Savcısı nezaretinde arama yaptı.



Arama yapıldığı sırada Altıoğlu'nun bürosu ile evinde bulunmadığı bildirildi.



Öte yandan, soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde arama yapılan emekli Jandarma Albay C.B'nin de arandığı kaydedildi.



"Ergenekon" soruşturması kapsamında yargılama sürecini etkilemeye yönelik faaliyetleri olduğu iddia edilen bazı kişilere yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya'da başta olmak üzere çeşitli illerde belirlenen adreslerde polis tarafından yapılan arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.





Deniz Baykal ve CHP'liler Oktay'ın evinde



Sabah saatlerinde Seyfi Oktay'ın Keçiören'deki evinde arama yapan polis ekipleri, Oktay ile birlikte Beysukent Angora evlerindeki konuta geçti. Buradaki arama da yaklaşık 3 saat sürdü.



Bu sırada Deniz Baykal ve bazı CHP'li milletvekilleri de Oktay'ı evine gelerek, 45 dakika kaldı.



Baykal ve beraberindekiler evden ayrılırken, polis ekipleri de Oktay'ı evden çıkararak, sivil ekip otosuna bindirdiler. Bu sırada Oktay'ın Baykal ve beraberindekilerle tokalaştığı görüldü.



Oktay'ın evden ayrılışı sırasında evinin önünde bekleyen yakınları ve bazı vatandaşlar, hükümet aleyhine slogan attı.



Deniz Baykal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemiz bir süreden beri bir hukuk, akıl, gönül ve vicdan tutulması yaşıyor. Umarım kısa sürer" değerlendirmesinde bulundu.



Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız ile bazı Alevi sivil toplum kuruluşları temsilcileri de Oktay'ı ziyaret etti.



Balkız, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sürede kafalarının karıştığını belirterek, bir taraftan bir şebekenin üzerine gidildiğini, diğer taraftan gazetecilerin, akademisyenlerin de o karanlık kişilerin arasında addedildiğini söyledi.



Oktay'ın "hukuku ve suçun ne olduğunu" iyi bildiğini belirten Balkız, "Oktay, bizim dedemiz ve inanç önderimizdir. Biz Seyfi Oktay'ın buradan Pir Sultanlar gibi ayrılacağından ve Pir Sultanlar gibi döneceğinden eminiz" diye konuştu.



Polis ekipleri, Oktay ile beraber arama yapmak üzere Gaziosmanpaşa'daki bürosuna geldiler.



Oktay'ın yakınlarının da takip ettiği aramalar yaklaşık 2 saat sürdü. Gün boyu devam eden aramalarda bir bilgisayar kasası ile bazı dokümanlara incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.



Bu arada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, evinde arama yapılan eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ı ziyaret etti.



CHP Genel Başkanı Koç ve beraberindeki milletvekilleri dışarda bekleyen vatandaşların alkışları arasında Oktay'ın evinden ayrıldı.





Seyfi Oktay kimdir?



Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan o isimler arasında eski bir Adalet Bakanı Seyfi Oktay da var. Oktay "yargılama sürecini etkilemekle" suçlanıyor.



Mehmet Seyfi Oktay. Eski Adalet Bakanı.



1934 yılında Malatya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı.



1991-1993 yılları arasında Demirel hükümetinin Adalet Bakanı'ydı.



93-95 yılları arasında süren DYP-SHP koalisyon hükümetinin de yine Adalet Bakanlığı'nı yaptı.



Oktay'ın adı 2008 yılında 45. Hacı Bektaş Veli anma törenlerinde yaşanan gerginlikle de hatırlanıyor. O törenlerde Hacı Bektaş Veli Barış Ödülü alan Seyfi Oktay, konuşma yapmak için kürsüye çıktı.



Ancak, töreni organize edenler eski bakanın konuşmasını kısa kesince olanlar oldu. Seyfi Oktay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ikna çabalarına rağmen tören alanını terketti.



Seyfi Oktay'ın adı Taraf gazetesinin ortaya attığı Balyoz Darbe Planı iddialarıyla da gündeme geldi.



İddiaya göre AKP hükümetinin devrilmesinin ardından planlanan darbe kabinesinde onun da ismi vardı. Eski bakan Seyfi Oktay, şimdi Ergenekon soruşturmasıyla gündemde.