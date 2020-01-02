Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ten tezkere tepkisi: Türkiye’nin böyle bir savaşta kaybedeceği tek bir mehmetçiği yoktur

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Libya Tezkeresi'ni değerlendirdi. Türk, "Libya’da iç savaş var. Türkiye’nin böyle bir savaşta kaybedeceği tek bir mehmetçiği yoktur" görüşünü dile getirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya'ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında bugün görüşülecek. Libya tezkeresinin Meclis'ten kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek.
Hava savunma sistemi ve eğitim amacıyla asker
Libya’ya ilk etapta hava savunma sistemi ve askeri eğitim amacıyla asker gönderilmesi planlanıyor. Buna göre alçak ve orta irtifa Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ve personel bu kapsamda görevlendirilecek.
Tezkerenin kabulü sonrası Türkiye uluslararası anlaşmalar hariç ilk kez kara sınırı olmayan bir ülkeye asker göndermiş olacak. Mehmetçiğin sıcak çatışmaya girmesinin beklenmediği ancak olumsuz bir duruma karşı muharip bir unsurun da Libya'ya gönderileceği belirtildi.
"Anayasa'ya aykırı"
Sözcü'ye konuşan Türk, Libya'da halen Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri ile General Hafter komutasındaki askerlerin yoğun çarpışmalar içinde olduklarını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:
“Libya'ya Türk askerinin silah kullanmasını gerektirecek şekilde gönderilmesi, Anayasa'nın 92. maddesinin dışına çıkan bir uygulama olur. Bu, Türkiye'nin fiilen savaşa girmesi demektir.”
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Libya Tezkeresi'nin kabulü için ne gerekiyor?
Tezkerenin kabulü için salt çoğunluk aranacak. Oylamaya 500 milletvekili katılırsa en az 251 kabul oyu gerekecek. 2003'te Irak'a kuzeyden cephe açma ve 62 bin ABD askerlerinin Türkiye'ye kabulünü öngören 1 Mart tezkeresine 533 vekil katılmış, 264 kabul 250 ret 19 çekimser oy çıkmıştı. Kabul için salt çoğunluk olan 267 bulunamayınca, tezkere reddedilmişti. TBMM'de halen AKP'nin 290 MHP'nin 49 üyesi var. Muhalefet ve bağımsızlar ise 250 sandalyede kaldığı için tezkerenin kolaylıkla geçmesi bekleniyor.
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