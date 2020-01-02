Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ten tezkere tepkisi: Türkiye’nin böyle bir savaşta kaybedeceği tek bir mehmetçiği yoktur

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Libya Tezkeresi'ni değerlendirdi. Türk, "Libya’da iç savaş var. Türkiye’nin böyle bir savaşta kaybedeceği tek bir mehmetçiği yoktur" görüşünü dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya'ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında bugün görüşülecek. Libya tezkeresinin Meclis'ten kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek.

Hava savunma sistemi ve eğitim amacıyla asker

Libya’ya ilk etapta hava savunma sistemi ve askeri eğitim amacıyla asker gönderilmesi planlanıyor. Buna göre alçak ve orta irtifa Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ve personel bu kapsamda görevlendirilecek.

Tezkerenin kabulü sonrası Türkiye uluslararası anlaşmalar hariç ilk kez kara sınırı olmayan bir ülkeye asker göndermiş olacak. Mehmetçiğin sıcak çatışmaya girmesinin beklenmediği ancak olumsuz bir duruma karşı muharip bir unsurun da Libya'ya gönderileceği belirtildi.

"Anayasa'ya aykırı"