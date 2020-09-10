Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk: İdam cezasını geri getirmek çağdaş Türkiye’ye hiçbir yarar sağlamaz

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı idam tartışmalarına yönelik, "İdam cezasını geri getirmek, çağdaş Türkiye’ye hiçbir yarar sağlamaz" görüşünü savundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Türk'ün görüşlerine köşesinde yer verdi. Türk, "İdam cezasını geri getirmek, çağdaş Türkiye’ye hiçbir yarar sağlamaz. Bu, Türk hukukunda bugüne kadarki gelişmelere ters düştüğü gibi, Türkiye’yi başta üyesi olduğu Avrupa Konseyi ülkeleri olmak üzere idam cezasını kaldırmış olan devletler arasında yalnızlaştırır, üye olmak istediği AB ülkeleri yönünden Türkiye’ye karşı yeni bir ret bahanesi yaratır." ifadesini kullandı.

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