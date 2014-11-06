Eski ABD konsolosluğunda duvar resimlerinin üzerini boyamışlar

1860 yılında İtalyan bir işadamı için yapılan, 2001 yılına kadar 94 yıl ABD’nin büyükelçilik ve ardından konsolosluk olarak kullandığı Tepebaşı’ndaki tarihi binayı Serdar Bilgili 51 yıllığına kiraladı. Binada ”Soho House” isimli özel bir kulübün yapım çalışmaları sürerken, restorasyon sırasında ABD’liler tarafından boyanan duvar ve tavanların arkasından tarihi resimler çıktı.

Ceyhun Kuburlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, ABD’NİN 94 yıl hizmet verdikten sonra 2001 yılında boşalttığı Tepebaşı’ndaki eski konsolosluk binası dünyada 40 bin üyesi bulunan “Soho House” için hazırlanıyor. Tarihi binada özel restorasyon teknikleri kullanılarak, duvarlardaki tarihi eserler gün yüzüne çıkartılıyor. Yapılan restorasyon çalışması sırasında, ABD’li yetkililerinin duvarlardaki ve tavandaki çizimleri boyayarak kapattığı ortaya çıktı. Neredeyse 4-5 kat boyayla 10 santim kapatılan tarihi resimlerin ortaya çıkması sonrası, “Demek ki Amerikalılar da bu tip sansürler uygulayabiliyormuş” yorumlarına sebep oldu.

51 yıllığına kiralandı

Özel üyelik sistemiyle çalışan Soho House için hazırlanan bina 51 yıllığına Bilgili Holding’e kiralandı. Bugüne kadar kimsenin görüntüleyemediği konsolosluk binasındaki eserler teker teker gün yüzüne çıkıyor. “Türkiye’de yapılmış en iyi restorasyon çalışmasına imza atıyoruz” diyen Bilgili Holding’in patronu Serdar Bilgili, “Özel bir teknikle eskiterek duvarlar yenileniyor. Duvarlardaki çizimler müstehcen diye boyalarla kapatılmış. 1860 yıllarında yapılan bina müze gibi” dedi.

Soho House’ların dünyada çok özel bir üyelik sistemiyle çalıştığını anlatan Serdar Bilgili, şu bilgileri paylaştı:

“Uluslararası bir restorasyon çalışması yapıyoruz. Soho House ile 15 yıllık bir anlaşma sağladık. Dünyada 40 bin üyesi olan bu özel kulüplerden Londra, Berlin, New York ve Los Angeles gibi yerlerde bulunuyor. Yaratıcı insanların biraraya geldiği bir ortam sunuyor. Müşteri kitlesi gösterişten uzak bir yapıya sahip. Hizmet kalitesi ve yemek çeşitleriyle öne çıkıyor. Hızlı gelişiyorlar. Biz işletme ortağıyız. 3 ay içerisinde açmayı planlıyoruz. Soho House Los Angeles’ta kulübün bekleme listesinde 30 bin kişi bulunuyor. Burası gece kulübü ortamında değil. Tamamen sosyalleşme amaçlı kullanılıyor. İçerisinde 90 odalı otel de bulunuyor. Soho House üyelik işlemlerini kendisi yapıyor. Sözleşmemizde de yer aldığı gibi biz üyelik sistemlerine karışamıyoruz. Buraya üye olanlar dünyadaki tüm Soho House’lardan yararlanabiliyorlar.”

Binanın ilk adı Palazzo Corpi’ydi

İtalyan mimar Giacomo Leoni tarafından 1860 yılında işadamı Ignazzio Corpi için konut olarak inşa edilen ABD Konsolosluk Binası’na ilk yapıldığında “Palazzo Corpi” adı verilmişti. ABD, 1907’de binayı satın alarak büyükelçilik yaptı. 1937’de büyükelçilik Ankara’ya taşınınca bina başkonsolosluğa dönüştürüldü.

Amerikan Konsolosluğu binası 2001’de New York’ta yaşanan İkiz Kule saldırılarının ardından güvenlik gerekçesiyle İstinye’ye taşınmıştı. Tepebaşı’ndaki 4 dönüm arazi üzerine kurulu tarihi konsolosluk binası da boş kalmıştı. ABD’nin yurtdışında edindiği

Avrupa’da ilk, dünyada da ikinci temsilcilik binası olan yapı freskler ve resimlerle süslenmiş geniş merdivenli girişlere sahip. Yüksek tavanlı binada, yüksek gibi mitolojik kahramanların tasvirleriyle süslenmiş klasik dekorasyon hâkim.

ABD’nin 94 yıl hizmet verdikten sonra boşalttığı Tepebaşı’ndaki eski konsolosluk binasına butik otel yapmak için işadamı İhsan Kalkavan da başvuruda bulunmuştu. Ancak bina daha sonra işadamı Serdar Bilgili’ye kiralandı.



