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Dünya

Eski ABD istihbarat başkanının gizli konuşması tweetlendi

NSA'nın eski başkanının, trende telefonla bir kişiye yayınlanmaması kaydıyla verdiği mülakatı, yanında oturan yolcu cümle cümle Twitter'da yayımladı

26 Ekim 2013 02:42

NSA eski başkanı General Michael Hayden'ın, bir gazeteciyle telefonda off-the-record mülakat verirken, yakınında oturan eski bir siyasi aktivist Tom Mattzzie konuşmaya kulak misafiri oldu.
General Hayden'in Amerikan istihbaratının yaptığı gizli nakilller ve başka konularla ilgili yorumları Twitter'da yaygın olarak paylaşıldı ve gece haber programlarına konu oldu.
Yorumlarının Twitter'da paylaşıldığından 15 dakika içinde haberdar olan General Hayden, Ethical Electric adlı bir firmanın başında olan Mattzzie'ye mülakat vermeyi teklif etti.
Matzzie, mülakatın ardından "Biraz önce, Michael Hayden ile hoş bir sohbet ettik. Kendisi bir centilmen. Anlaşamadık." şeklinde twit attı.
Konuşma General Hayden ve Matzzie, hızlı tren ile Washington'dan, New York'a giderlerken yaşandı.
Matzzie, Hayden'ın konuştuğu gazeteciye söylediklerini 2,4 metre uzaktayken duyduğunu söyledi.
Ulusal Güvenlik Ajansı, eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın Amerikan istihbaratının internet ve telefon iletişimlerini izlediğini açıklamasının ardından eleştirilere hedef olmuştu.
Matzzie Twitter'da, Hayden'ı dinlerken, kendisini NSA'de hissettiğini de yazdı.
Geçmişte MoveOn.Org Political Action adlı sitenin başında olan Matzzie, Irak'a karşı ABD öncülüğündeki savaşa karşı kampanya yürütmüştü.
Matzzie, twitlerinde General Hayden'in Başkan Barack Obama yönetimiyle fikir ayrılığı içinde olduğunu da belirtmişti.
Ancak, Hayden daha sonra Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, Başkan Obama'yı eleştirmediğini savundu.
(BBC Türkçe)

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