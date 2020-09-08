Eski ABD dışişleri bakanı: Joe Biden diktatörlere övgü yağdırmaz

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Barack Obama'nın ilk kurduğu hükûmette dışişleri bakanlığı yapan ve daha sonra görevi Hillary Clinton'a devreden John Kerry, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın ABD hakkında dünya genelinde kötüleşen algıyı düzeltebileceğini ve "asla diktatörleri övmeyeceğini" söyledi.

Biden'ın siyasette bulunduğu uzun yıllarda birçok bakan, başbakan ve devlet başkanıyla görüşüp ilişkiler kurduğuna dikkat çeken Kerry, Biden'ın ABD'nin zarar gören imajını düzeltebileceğini savundu.

Kerry, "Bide asla diktatörlere övgü yağdırmaz ancak anlaşmazlık yaşadığı insanlarla nasıl başa çıkacağını ve iş birliği yapmak zorunda olduğu alanlarda gerekeni yapmayı bilir" diye konuştu.

Eski dışişleri bakanı, "Örnek olarak Çin'i ele alalım. Dünyanın en büyük iki ekonomisi iklim değişikliği konusunda iş birliği yapmak zorunda. Bunu iki yetişkin başkanla başarabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.