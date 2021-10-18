Eski ABD dışişleri bakanı hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

ABD'de geçmişte dışişleri bakanı ve genelkurmay başkanı olarak görev yapan Colin Powell, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Facebook üzerinden yapılan açıklamada Powell'ın Koronavirüs kaynaklı sorunlar nedeniyle öldüğü bildirildi.

Powell ailesi, yaptıkları açıklamada eski bakanın iki doz aşısını da olduğunu belirtti.

Powell, George W. Bush yönetiminde 20 Ocak 2001 ile 26 Ocak 2005 arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmış ve Baba Bush ile Bill Clinton başkanlıklarında da 1 Ekim 1989 ile 30 Eylül 1993 arasında genelkurmay başkanı olarak görev yapmıştı.

Vietnam Savaşı'nda savaşan Powell, Ronald Reagan döneminde ABD'nin ilk siyah ulusal güvenlik danışmanı, daha sonra da ülkenin ilk siyah dışişleri bakanı olmuştu.

Cumhuriyetçi Parti'nin giderek daha sağa giden politikalarından uzaklaşan Powell, 2008 seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya destek vermişti.

2000'li yılların başında Powell'ın ABD'nin ilk siyah başkanı olabileceği konuşuluyordu, ancak ABD'nin Irak'a girmek için gerekçe gösterdiği hatalı raporu desteklemesi halk arasında popülaritesini düşürdü.