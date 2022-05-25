Eski ABD dışişleri bakan Kissinger: Ukrayna, savaşı durdurmak için Rusya'ya toprak vermeli

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 3 aydır devam eden savaşın durması için Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi gerektiğini ifade etti.

Pazartesi günü Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan 98 yaşındaki Kissinger, barış görüşmelerini başlatmamanın ve Rusya'yı 'ötekileştirmenin' Avrupa için ''ağır sonuçları'' olabileceğini öne sürdü.

Kissinger, ''Müzakereler önümüzdeki iki ay içinde, çatlaklar aşılması zor hale gelmeden başlamalı'' dedi.

''Rusya'nın utanç verici bir yenilgi almasının Avrupa'yı uzun dönemde istikrarsızlaştırabileceğini'' söyleyen Kissinger, ideal olarak Kırım'ın ve Rus ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerin Moskova'ya verilmesiyle savaşın sonlanacağını belirtti.

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'ne göre Ukraynalıların yüzde 82'si, barış karşılığında Rusya'ya toprak verilmesine karşı çıkıyor.