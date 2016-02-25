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Dünya

Eski ABD Büyükelçisi Ricciardone: Türkiye, El Nusra ile birlikte çalıştı

"Nihayetinde aynı fikirde olmamaya razı olmaktan başka çaremiz yoktu”

25 Şubat 2016 18:01

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Türkiye’nin El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra Cephesi’yle birlikte çalıştığını söyledi.

Evrensel'in The Telegraph’a dayandırdığı habere göre; Francis Ricciardone, Türk yetkililerin bir yandan Suriye’deki çatışmalara katılan cihatçı gruplarla birlikte çalışırken diğer yandan da bu gruplara ‘ılımlı’ olmaları için baskı oluşturabileceğini düşündüğünü söyledi Ricciardone, bu düşüncenin Ankara’yı El Nusra Cephesi ve Ahrar’uş Şam ile birlikte çalışmaya yönlendirdiğini ifade ederek, Türk yetkilileri ikna edemediğini belirtti. "Nihayetinde aynı fikirde olmamaya razı olmaktan başka çaremiz yoktu” diyen Ricciardone, sözlerini şöyle sürdü: “Türkler, dürüstçe söylemek gerekirse bu gruplarla bir süreliğine çalıştı, bunlara bizim birlikte çalışmaya gönüllü olmadığımız El Nusra da dahil.”

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