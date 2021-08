Eski ABD Başkanı Trump'ın ülkedeki Covid-19 hastalarını Guantanamo hapishanesine göndermeyi önerdiği iddia edildi

T24 Dış Haberler

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Koronavirüs salgınının ilk günlerinde ülkede Covid-19’a yakalanan Amerikalıları, uzun yıllardır tartışmalı olan Küba’daki askeri hapishane Guantanamo Bay’e göndermeyi önerdiği iddia edildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, iki Washington Post muhabiri Yasmeen Abutaleb ve Damian Paletta’nın ABD’de Koronavirüs salgınının ilk günlerini aktardığı “Kabus Senaryosu: Trump Yönetiminin Tarihi Değiştiren Pandemi Yanıtının İçinden” (Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History) kitabından kesitler yayımlandı.

Kitapta aktarılana göre, 2020’nin şubat ayında Beyaz Saray durum değerlendirme toplantısında Trump, danışmanlarına “Bizim kendi adamız yok mu? Guantanamo’ya ne dersiniz?” dedi. Trump’ın aynı zamanda “Ürün ithal ediyoruz, virüs ithal etmeyeceğiz” dediği iddia edildi.

Muhabirler, danışmanların Trump’ın bu fikirlerine karşı çıktığını söyledi.

Guantanamo Bay, ABD’nin Küba’daki askeri hapishanesi olarak uzun zamandır içindeki insan hakları ihlalleri ve sert koşullarla birlikte tepki çekiyor.

Kitapta, Trump’ın 2020’nin mart ayında dönemin Sağlık Bakanı Alex Azar’a “Testler beni öldürüyor. Testler yüzünden seçimi kaybedeceğim. Hangi aptal federal hükûmetin test yapmasını sağladı?” Diye bağırdığı da iddia edildi.