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Dünya

Eski ABD Başkanı Reagan'ı öldürmeye çalışan saldırgan serbest bırakılıyor

ABD Başkanı Ronald Reagen'a 35 yıl önce suikast girişimi düzenlenmişti

27 Temmuz 2016 21:29

35 yıl önce ABD Başkanı Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunmaktan yargılanan John Hinckley tedavi gördüğü psikiyatri kliniğinden gelecek ay taburcu olacak.

1981 yılının Mart ayında Washington'da bir otelin önünde yaşanan olayda Reagan ve yakınındaki üç kişi yaralanmışlardı.

Hinckley mahkeme tarafından "akli dengesi yerinde olmadığı" gerekçesiyle mahkum edilmek yerine, Washington'daki bir psikiyatri kliniğine yollandı.

Bir süredir zaten her ayın 17 gününü Virginia'daki annesinin evinde sıkı denetim altında kalarak geçiriyordu.

Yargıç, artık 61 yaşına gelen Hinckley'in 5 Ağustos'dan itibaren "nekahat izni" kapsamında sürekli olarak bu adreste kalabileceğine hükmetti.

Medyaya konuşmak da dahil, Hinckley'in tabi olduğu yasaklar, yine geçerli olacak.

Yargıcın kararı Hinckley'in 1983'den bu yana hiç bir "aktif akli bozukluk belirtisi" göstermediğine dair tıbbi raporlara dayanıyor.

Reagan'ın seçilmesinden bir kaç hafta sonra uğradığı saldırı dünyayı şoka uğratmıştı.

Ciğerine kurşun isabet eden Reagan iyileşmiş ancak başından vurulan basın danışmanı James Brady beyin zedelenmesi geçirmiş, ömrü boyunca tekerlekli iskemle ile yaşamıştı. 2014 yılında 74 yaşında öldüğünde, ölüm sebebinin "cinayet" olduğuna hükmedilmişti.

Olayda yaralanan iki güvenlik görevlisi ise saldırıyı daha hafif yaralarla atlatmışlardı.

Akli dengesi yerinde olmayan Hinckley'in Reagan'ı, o sırada saplantısı olan sinema oyuncusu Jodie Foster'a kendisini beğendirmek umuduyla vurmaya çalıştığı anlaşılmıştı.

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