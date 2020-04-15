Eski ABD Başkanı Obama, seçimlerde Biden'ı destekleyeceğini açıkladı: Cumhuriyetçilerin tek istediği şey güç

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44. ABD Başkanı Barack Obama, iki dönem boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden'ı Demokrat Parti ön seçimlerinde ve kasım ayındaki genel seçimlerde desteklediğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden 11 dakikalık bir video yayınlayan Obama, Biden'ın karakterini övdü ve eski yardımcısının mevcut Koronavirüs salgını gibi krizlerde ülkeyi yönetebilecek biri olduğunu söyledi.

Eski ABD lideri 2020 seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Trump ve Senato'daki Cumhuriyetçilerin aklında ülkeyi daha ileriye taşımak değil, sadece güç olduğunu" söyledi

"Bilgi ve tecrübenin, dürüstlük ve alçakgönüllülüğün, empati ve nezaketin rehberlik ettiği liderlik sadece eyalet başkentlerine değil, Beyaz Saray'a da aittir" diyen Obama, "Bu yüzden Joe Biden'ın ABD başkanı olmasını destekliyorum" dedi.

Obama, Cumhuriyetçilere de üstü kapalı bir göndermede bulunarak, "12 yıl içinde ikinci defa ekonomiyi tekrar inşa etmek zorundayız" dedi. Obama da başkanlık görevini bir Cumhuriyetçi olan George W. Bush'tan devralmıştı.

Obama, Demokrat Parti'yi Biden'ın arkasında birleştirmek amacıyla partinin 'ilerici' kanadına da seslendi. 'İlerici' hareketten övgüyle söz eden 44. başkan, kanadın çoğunlukla desteklediği aday adayı olan Bernie Sanders'ın da kampanyasının öneminden söz etti.

Obama, geçen hafta kampanyasına son veren Sanders hakkında, "Bernie hayatını insanların umutlarını, hayallerini, sıkıntılarını seslendirmeye adamış bir adam. İkimiz her konuda anlaşamazdık, ancak ikimizde ABD'yi daha eşit bir toplum yapmamız gerektiğine inanıyorduk" dedi.

Demokrat Partililer, çoğunlukla Sanders'ı destekleyen 'ilerici Demokratlar'ın ciddi bir bölümünün 2016'da olduğu gibi genel merkezin görüşlerine yakın bir adaya destek vermek için sandığa gitmemesinden endişe duyuyor.

Obama, Beyaz Saray'daki ikinci dönemi bittikten sonra siyaset arenasından uzaklamıştı. 44. Başkan, ön seçimlerde tek aktif kampanya kalana kadar hiçbir adaya resmi olarak desteğini sunmadı. CNN'e konuşan kaynaklar, Obama'nın kampanya sırasında birkaç defa fikir alışverişinde bulunmak için Sanders'la görüştüğünü ifade etti.

Biden, açıklamanın ardından eski patronuna teşekkür etti. Kasım ayında Demokratların başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Biden, "Barak, bu destek Jill ve benim için çok şey ifade ediyor. Beraber elde ettiğimiz ilerlemeyi daha da ileri taşıyacağız. Yanımda olmasını tercih edeceğim başka bir insan olamazdı" dedi.