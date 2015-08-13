Eski ABD Başkanı Jimmy Carter kanser oldu

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter yeni geçirdiği karaciğer ameliyatıyla kanser olduğunu öğrendiğini ve hastalığın vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını açıkladı.

90 yaşındaki Carter, karaciğerindeki küçük bir kitleyi aldırmak için bu ay başlarında ameliyat olmuştu.

BBC Türkçe'nin haberine göre Jimmy Carter, gelecek hafta daha fazla bilgi vermeyi umduğunu söyledi.

1981’de Beyaz Saray’dan ayrılan Carter, "Carter Center" aracılığıyla özellikle insani konularda aktif çaba harcamaya devam etti.

Carter, bu merkezi, insan hakları ve siyasi arabuluculuk için başkanlığından hemen sonra kurmuştu.

1994’te Kuzey Kore’yle nükleer silahsızlanma müzakerelerini yürüten Carter, birkaç yıl önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la da görüşmüştü.

2002'de insan hakları alanındaki çabaları, demokrasi girişimleri, uluslararası uyuşmazlıklara barışçıl çözümler bulunması ve ekonomik ve sosyal programlar geliştirilmesi yolundaki çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

29 kitap yazan Demokrat siyasetçi 1977’de başkan seçilmişti.