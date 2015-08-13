T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter kanser oldu

Jimmy Carter, gelecek hafta daha fazla bilgi vermeyi umduğunu söyledi

13 Ağustos 2015 11:24

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter yeni geçirdiği karaciğer ameliyatıyla kanser olduğunu öğrendiğini ve hastalığın vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını açıkladı.

90 yaşındaki Carter, karaciğerindeki küçük bir kitleyi aldırmak için bu ay başlarında ameliyat olmuştu.

BBC Türkçe'nin haberine göre Jimmy Carter, gelecek hafta daha fazla bilgi vermeyi umduğunu söyledi.

1981’de Beyaz Saray’dan ayrılan Carter, "Carter Center" aracılığıyla özellikle insani konularda aktif çaba harcamaya devam etti.

Carter, bu merkezi, insan hakları ve siyasi arabuluculuk için başkanlığından hemen sonra kurmuştu.

1994’te Kuzey Kore’yle nükleer silahsızlanma müzakerelerini yürüten Carter, birkaç yıl önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la da görüşmüştü.

2002'de insan hakları alanındaki çabaları, demokrasi girişimleri, uluslararası uyuşmazlıklara barışçıl çözümler bulunması ve ekonomik ve sosyal programlar geliştirilmesi yolundaki çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

29 kitap yazan Demokrat siyasetçi 1977’de başkan seçilmişti.

 

ETİKETLER

eski abd başkanıjimmy carterkanserameliyat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24