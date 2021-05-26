Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iş bağlantılarına yönelik soruşturmada juri toplandı

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New York'ta savcılar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iş bağlantıları hakkında yürütülen soruşturmada suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğini kararlaştırması için özel bir juri kurdu.

Kurulan jurinin üyeleri kanıtları inceleyip kararlarını bu doğrultuda verecek.

The Washington Post'a konuşan diğer kaynaklar, Trump'ın şirketindeki diğer yöneticilere veya diğer organizasyona da suçlama yöneltilme ihtimali olduğunu söyledi.

Panelin kısa süre önce kurulduğu 6 hafta boyunca haftada 3 gün görev yapacağı belirtildi.

Jurinin kurulması, Bölge Savcısı Cyrus R. Vance Jr.'ın soruşturmasının ileri bir sürece ulaştığı anlamına geliyor olabilir. The Washington Post alınan kararın Vance Jr.'ın Trump'ın veya ona yakın birinin suç işlediğine dair kanıt bulduğunun sinyali olabileceğini ifade etti.

Trump salı günü yayımladığı açıklamada büyük jurinin kurulmasını, "ABD tarihinin en büyük cadı avının devamı" olarak nitelendirdi. Eski ABD lideri soruşturmanın "tamamen siyasi" olduğunu ifade etti.

Vance Jr., bahsi geçen soruşturmayı 2 yıldır yürütüyor. Savcı, eski ABD liderinin vergi kayıtlarını alabilmek için uzun bir yargı mücadelesi vermişti.