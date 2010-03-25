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Dünya

Eski ABD Başkanı Bush'tan bir gaf daha

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, depremin ardından ziyaret ettiği Haiti'de gaflarına bir yenisini ekledi.

25 Mart 2010 02:00

T24 - ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, depremin ardından ziyaret ettiği Haiti'de gaflarına bir yenisini ekledi. Halkın elini sıkan Bush, daha sonra elini selefi Bill Clinton'ın gömleğine sildi.



Video için tıklayınız:


ABD Başkanı Barack Obama tarafından depremle sarsılan Haiti'nin yeniden inşası için bir fon oluşturulmasını koordine etmekle görevlendirilen Bush, ülkeye yaptığı ziyarette halkla el sıkışmaktan da kaçınmadı.


Ancak yoksul halkın terli elini sıkmak Bush'a çok fazla gelmiş olacak ki, eski başkan, daha sonra elini yanında bulunan selefi Bill Clinton'ın gömleğine silerken kameralara yakalandı.


Bush'un internette yayınlanan görüntüleri, görev süresini tamamlayan başkanın gaf yapmaktan vazgeçmediğini ortaya koyuyor.

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