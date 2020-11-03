"Eski ABD Başkanı Bush, kime oy verdiğini açıklamayacak; siyasetten emekli oldu"

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ABD'nin 43'üncü başkanı George W. Bush, 3 Kasım genel seçimi için kime oy verdiğini açıklamayı reddetti. Bush'un sözcüsü eski ABD Başkanı'nın "siyasetten emekli olduğunu" söyledi.

Dallas Morning News'un aktardığı habere göre, eski ABD Başkanı ve eşi Laura Bush, 15 Ekim'de oylarını verdiler. Hangi adaya oy verdiği sorulan Bush'un yanıtını sözcüsü Freddy Ford verdi. Ford, çiftin oylarını kamuoyuna açıklamayacaklarını söyledi ve Bush'un 'siyasetten emekli olduğunu' ekledi.