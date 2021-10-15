Eski ABD başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

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Amerika Birleşik Devletleri 42. Başkanı Bill Clinton'ın “Covid olmayan bir enfeksiyon“ nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Clinton sözcüsü Angel Urena, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Salı günü eski Başkan Bill Clinton California Üniversitesi Irvine'ın hastanesine Covid olmayan bir enfeksiyon ile ilgili tedavi görmek için kaldırıldı“ dedi.

Urena, “O iyileşiyor, morali yüksek ve ona çok iyi bakım sağlayan doktorlar ile hastane ekibine minnettar“ yazdı.

Eski başkanın doktorları CNN'e yaptıkları açıklamada, Clinton'ın yoğun bakımda olduğunu, ancak bunun çoğunlukla ona özel alan sağlamak için yapıldığını ifade ettiler. Doktorlar, Clinton'ın nefes destek cihazına bağlı olmadığını bildirdi.

Clinton'ın yaşadığı sıkıntının eski kalp problemleri ile de bağlantılı olmadığı ifade edildi.

Clinton sözcüsünün ikinci açıklamasında doktorlara atıfta bulunuldu ve eski lidere serumla antibiyotik ile sıvılar verildiği aktarıldı. Doktorlar, “İki günlük tedavinin ardından akyuvar sayısı düşüyor ve tedaviye iyi yanıt veriyor“ ifadelerini kullandılar.

Clinton 2001'de Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra, göğüs ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle 2004'te dörtlü bypass geçirmişti. 42. Başkan, bundan sonra büyük oranda vegan bir diyete geçiş yaptı ve çok kilo verdiği gözlemlendi.